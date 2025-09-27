Politico рассказало, как Трамп стал «президентом Европы»

Трамп фактически стал «президентом Европы» из-за влияния на дела ЕС, пишет Politico. Европейский дипломат, однако, высказал мнение, что его уместнее сравнивать с «крестным отцом»

Президент США Дональд Трамп фактически стал «президентом Европы», хотя чиновники стран ЕС отрицают, что называют его таким образом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных представителей европейских стран.

Издание напомнило, что Трамп во время одной из встреч в Овальном кабинете Белого дома заявил, что лидеры стран ЕС называют его «президентом Европы». Европейские чиновники, с которыми пообщалось Politico, заверили, что никто из их знакомых никогда не употреблял подобную формулировку.

Однако, последние события говорят, что в ЕС существует такая позиция, пишет Politico. Первым свидетельством издание назвало демонстрацию Трампом текстового сообщения, в котором генеральный секретарь блока Марк Рютте назвал его «папочкой». Это произошло во время июньского саммита НАТО. Впоследствии ЕС заключил с США несбалансированное торговое соглашение, Politico сравнило его с «капитуляцией».

Никогда с момента создания ЕС президент США не оказывал столь прямого влияния на европейские дела, пишет издание. Европейские лидеры стали активнее предлагать ему участвовать в них: Politico ссылается на сообщение Bloomberg о том, что, когда группа европейских чиновников летом поехала в Вашингтон, она также попросила Трампа убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана перестать препятствовать членству Украины в ЕС.

«Он, возможно, никогда не станет президентом Европы, но он может стать ее крёстным отцом», — сказал Politico один из дипломатов ЕС.

В данном случае, по его словам, подходит более криминальная аналогия.

«Мы имеем дело с главарем мафии, оказывающим вымогательское влияние на компании, которые он якобы защищает», — добавил собеседник издания.

Энтони Гарднер, бывший посол США в ЕС, отметил, что когда в 2010-х годах Вашингтон вел переговоры с Брюсселем о торговом соглашении, известном как Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство, США считали Европу равноправным партнером.

«С момента основания ЕЭС (Европейского экономического сообщества в 1957 году, предшествовало появлению ЕС. — РБК) позиция Америки заключалась в том, что мы хотим видеть сильную Европу, — сказал Гарднер. — И у нас было много разногласий с ЕС, особенно по вопросам торговли. Но с ними нельзя справиться путем запугивания».

Материал дополняется