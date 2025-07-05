Трамп подписал «прекрасный билль» о бюджете США

Президент США Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный билль» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются его ключевые предвыборные обещания. Об этом пишет CBS News.

Подписание документа прошло в торжественной обстановке — в этот день в Белом доме прошла церемония в честь Дня независимости.

Ранее «прекрасный билль» президента США в его финальной редакции утвердила Палата представителей и Сенат.

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