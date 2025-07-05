Трамп подписал «прекрасный билль» о бюджете США
Президент США Дональд Трамп подписал «большой и прекрасный билль» (Big Beautiful Bill, BBB), в котором реализуются его ключевые предвыборные обещания. Об этом пишет CBS News.
Подписание документа прошло в торжественной обстановке — в этот день в Белом доме прошла церемония в честь Дня независимости.
Ранее «прекрасный билль» президента США в его финальной редакции утвердила Палата представителей и Сенат.
Материал дополняется
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов