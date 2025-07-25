Трамп заявил, что Обама сможет избежать ответственности за «Рашагейт»

Барак Обама (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Бывший президент США Барак Обама, скорее всего, сможет избежать ответственности за фабрикацию обвинений о якобы вмешательстве России в выборы благодаря позиции Верховного суда США по президентскому иммунитету, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Шотландии. Трансляцию вел LiveNOW from FOX.

«Это, вероятно, очень поможет ему, решение (Верховного суда. — РБК) по иммунитету, но это вообще не поможет окружающим его людям. Он совершал преступные действия, в этом нет сомнений, но у него есть иммунитет, и это, вероятно, ему поможет», — заявил Трамп.

Верховный суд США 1 июля 2024 года постановил по делу Трампа, что президенты обладают абсолютным иммунитетом от уголовного преследования за те официальные действия, которые подпадают под их «исключительную сферу конституционных полномочий». Федеральные обвинения в отношении Трампа касались предполагаемого вмешательства в выборы 2020 года и обращения с секретными документами.

В июле Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что администрация Обамы фальсифицировала разведданные и сфабриковала обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы.

В документе, в частности, говорилось, что в августе 2016-го сотрудник Министерства внутренней безопасности сообщил бывшему директору нацразведки Джеймсу Клэпперу, что «нет никаких признаков» угрозы, что Россия «могла бы манипулировать подсчетом голосов», это подтверждалось и другими отчетами. Однако разведывательное сообщество намеренно скрыло эти данные от американцев, считает глава национальной разведки страны Тулси Габбард.

Глава нацразведки пригрозила Обаме сроком за измену и попытку переворота. Ведомство обвинило бывшего президента и его окружение в манипулировании разведданными о вмешательстве Москвы в выборы в США. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

Трамп назвал Обаму «главарем банды» и обвинил в заговоре против себя. По его мнению, экс-президент совершил госизмену. В распространении ложных данных он обвинил и других представителей Демократической партии — своего предшественника Джо Байдена и экс-госсекретаря США, свою соперницу на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.