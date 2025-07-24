Габбард: Обаму могут привлечь к ответственности за измену и попытку переворота

У администрации Барака Обамы было «выраженное намерение» подорвать президентство Трампа, все это является многолетним заговором против американцев и сговором с целью измены, заявила Габбард. В измене Обаму ранее обвинил и Трамп

Экс-президент США Барак Обама может быть привлечен к ответственности за госизмену и попытку государственного переворота. Об этом заявила глава национальной разведки страны Тулси Габбард на брифинге в Белом доме.

Ведомство обвиняет Обаму и его окружение в манипулировании разведданными о вмешательстве Москвы в выборы в США 2016 года. Российская сторона подобные обвинения отвергает.

«Мы передали и будем передавать все эти документы в министерство юстиции и ФБР для расследования уголовных последствий этого», — сказала глава Нацразведки. По ее словам, окончательное решение об уголовном преследовании Обамы будет принимать Минюст США.

Как заявила Габбард, Обама направлял разведсообщество для создания ложной теории. Она привела к многолетнему заговору, целью которого был подрыв президентства Трампа. Прежней американской администрацией было намеренно создано множество ложных документов, содержание которых противоречило оценкам разведывательного сообщества.

«Выраженное намерение и последовавшее за этим может быть описано только как продолжавшийся годами заговор против американцев и сговор с целью измены», — сказала Габбард

Как добавила представитель Белого дома Каролайн Левитт, действующий президент США Дональд Трамп хочет, чтобы распространявших теорию о «российском следе» и вмешательстве в выборы в США привлекли к ответственности.

На прошлой неделе Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что администрация Обамы фальсифицировала разведданные и сфабриковала обвинения в адрес России во вмешательстве. В документе, в частности, говорилось, что в августе 2016-го сотрудник Министерства внутренней безопасности сообщил бывшему директору Нацразведки Джеймсу Клэпперу, что «нет никаких признаков» угрозы, что Россия «могла бы манипулировать подсчетом голосов», это подтверждалось и другими отчетами. Однако разведывательное сообщество намеренно скрыло эти данные от американцев, считает Габбард.

Трамп назвал Обаму «главарем банды» и обвинил в заговоре против себя. По его мнению, экс-президент совершил госизмену. В распространении ложных данных он обвинил и других представителей Демократической партии — своего предшественника Джо Байдена и экс-госсекретаря США, свою соперницу на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

«После того, что они сделали со мной, неважно, хорошо это или плохо, пришло время кое-кем заняться», — говорил Трамп.