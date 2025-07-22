Трамп обвинил «главаря банды» Барака Обаму в госизмене

Дональд Трамп и Барак Обама (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал бывшего главу государства Барака Обаму «главарем банды» и обвинил в заговоре против себя. Об этом республиканец заявил на встрече с президентом Филиппин в Белом доме.

По мнению Трампа, Обама совершил государственную измену. Он добавил, что позволил Хиллари Клинтон «сорваться с крючка» во время своего первого президентского срока.

«После того, что они сделали со мной, неважно, хорошо это или плохо, пришло время кое-кем заняться», — отметил президент США.

Накануне Трамп опубликовал в интернете видеозапись с задержанием Обамы, созданную с помощью искусственным интеллекта. На видео есть фрагменты выступлений американских политиков, в том числе бывшего президента Джо Байдена, в которых каждй произносит одинаковую фразу: «Никто не стоит выше закона». В конце видео Трамп и Обама сидят в креслах, затем появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму. Далее экс-президента отправляют в тюрьму.