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Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы

Дональд Трамп опубликовал созданное ИИ видео с задержанием Обамы агентами ФБР

Трамп опубликовал созданное ИИ видео с арестом Обамы
Video

Президент США Дональд Трамп показал созданное искусственным интеллектом видео с задержанием экс-главы США Барака Обамы агентами Федерального бюро расследований (ФБР). Видеозапись опубликована в социальной сети Truth Social.

На видео есть фрагменты выступлений американских политиков, в том числе бывшего президента США Джо Байдена, в которых все они говорят одну фразу: «Никто не стоит выше закона».

В конце эпизода Трамп и Обама сидят в креслах, когда появляются агенты ФБР и надевают наручники на Обаму. Далее экс-президента отправляют в тюрьму.

20 июля глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что власти США имеют доказательства, которые позволяют предъявить обвинения участникам сговора в администрации Обамы на выборах 2016 года, где победил Трамп.

По словам Габбард, Барак Обама и его администрация были недовольны победой Дональда Трампа на выборах и решили сделать все возможное, чтобы помешать ему руководить страной.

«Таким образом, создание этой сфабрикованной разведывательной информации, утверждающей, что Россия помогла Дональду Трампу избраться, противоречило всем предыдущим оценкам, сделанным в месяцы, предшествовавшие выборам, которые утверждали прямо противоположное: у России не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента США», — сказала Габбард.

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Дональд Трамп Барак Обама
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