Разведывательное сообщество США намеренно скрывало от населения, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, у ведомств не было доказательств, говорится в докладе. Москва называла беспочвенным вывод о попытках повлиять на выборы

Автоматы для голосования на избирательном участке в Лас-Вегасе, штат Невада, США, 8 ноября 2016 г. (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала доклад, свидетельствующий о фабрикации обвинений в адрес России во вмешательстве в американские выборы. Документ размещен на сайте ведомства.

Основная тема доклада, представленного по запросу Габбард, звучит так: «Разведывательное сообщество скрывает информацию, показывающую что «российские и криминальные акторы не влияли» на президентские выборы 2016 года посредством кибератак на инфраструктуру».

В документе утверждается, что американская разведка скрывала от населения США часть данных и манипулировала информацией.

Так, в августе 2016 года, когда у власти еще находился экс-президент Барак Обама, сотрудник министерства внутренней безопасности США сообщил бывшему директору нацразведки Джеймсу Клэпперу, что «нет никаких признаков» угрозы, что Россия «могла бы манипулировать подсчетом голосов».

ФБР, в свою очередь, просило осведомителей смягчать предполагаемую оценку российской угрозы при проведении расследования в дальнейшем. Ведомство ссылалось на то, что ему «неловко» намекать на наличие «определенной информации о том, что Россия намерена помешать нашим выборам».

Представитель управления директора Национальной разведки США, в свою очередь, призывал дать понять, что Россия «вероятно, не пытается <...> повлиять на выборы, используя киберсредства». Составители отчета, который президент США ежедневно получает от Нацразведки, согласились с этим.

Из отчетов разведсообщества также следовало, что иностранные «противники» США не имели возможности «скрыто повлиять на результаты голосования».

Все эти данные, представленные в августе и сентябре 2016 года, были скрыты министерствами национальной обороны и внутренней безопасности США. В октябрьском публичном отчете о проделанной работе с «уверенностью» утверждалось, что Россия стояла за хакерскими атаками на Национальный комитет Демократической партии США и Комитет по выборам в конгресс Демократической партии США.

В том же докладе министерств за октябрь не говорилось, что ФБР и Агентство национальной безопасности (АНБ) США имеют «низкую степень уверенности» в том, что утечки данных из этих организаций были связаны с Россией.

В докладе разведывательного сообщества, подготовленном после выборов, состоявшихся в ноябре 2016 года (на них впервые победил Дональд Трамп) делался вывод, что «иностранные противники не использовали кибератаки на избирательную инфраструктуру, чтобы изменить результат президентских выборов в США».

«У нас нет доказательств киберманипулирования избирательной инфраструктурой с целью изменения результатов», — докладывало разведсообщество. В докладе, представленном президенту после выборов, также утверждалось, что Россия не вмешивалась в ход гонки.

В декабре 2016 года, незадолго до ухода с поста, Обама собрал в Овальном кабинете Белого дома руководство разведывательных ведомств. После встречи, помощник директора Нацразведки Джеймса Клэппера направил в аппарат главы ведомства электронное письмо под названием «Задача президента США по вмешательству России в выборы». Руководителям аппарата было поручено подготовить «оценку по запросу президента» совместно с ЦРУ, ФБР, АНБ и Министерством внутренней безопасности. После этого СМИ начали получать утечки с ложными утверждениями, в том числе, о выводе ЦРУ насчет «вмешательства России» в выборы» с целью помочь Трампу.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс с целью поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперницу Хиллари Клинтон. После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях было. Однако в 2019 году Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора.

В июле 2025 года ЦРУ заявило, что оценка американской разведки относительно вмешательства России в выборы была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной. В докладе ведомства отмечалось, что повлиять на аналитиков, заставив их согласиться с ложной версией о сговоре Трампа и России, могли утечки в СМИ. По словам действующего директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, расследование проводилось в рамках «нетипичного и коррумпированного процесса на фоне политически ангажированной атмосферы».

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.