Трамп назвал победой демократии решение суда по уголовному иммунитету

Дональд Трамп (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп назвал большой победой демократии решение суда о его уголовном иммунитете на тот период, когда он руководил страной.

1 июля Верховный суд США решил, что политик имеет иммунитет от уголовного преследования за все действия, которые он совершил во время своего президентского срока. Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год.

«Это большая победа для нашей Конституции и демократии. Теперь я могу свободно вести [предвыборную] кампанию, как и любой другой. Мы лидируем в каждом опросе — с большим отрывом — и мы снова сделаем Америку великой», — прокомментировал Трамп в интервью Fox решение суда.

Решение Верховного суда об иммунитете Трампа означает, что он имеет право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года, отмечает CNN.

Однако судья Верховного суда Джон Робертс уточнил, что бывший президент имеет иммунитет от уголовного преследования за свои официальные действия во время пребывания в должности. То есть экс-президент не имеет иммунитета в отношении тех действий, которые можно счесть неофициальными.

В США против Трампа заведено четыре уголовных дела. Его подозревают в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов, в подлоге финансовой документации (или «дело Сторми Дэниелс»), в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года, в попытке вмешаться в выборы в 2020 году.