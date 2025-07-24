 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране «на всякий случай» готовятся к войне, при этом выразив нежелание вступать в вооруженный конфликт. Видеофрагмент со словами Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]», — сказал он журналисткам в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где лично следил за ходом уборочной кампании.

«Мы надеемся, что не начнется», — ответила одна из них.

«Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», — сказал в ответ Лукашенко.

Генштаб Белоруссии заявил о «заблаговременной подготовке» Запада к войне
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Лукашенко уже говорил, что Белоруссия готова к конфликту. Так, в сентябре 2024 года, он подчеркнул, что Белоруссии необходимо укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне. Незадолго до этого президент Белоруссии выступил с публичным предупреждением, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. <...> Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война», — сказал он.

В апреле 2024 года Лукашенко также заявил, что Белоруссия готовится к войне, при этом подчеркнув, что Минск не хочет воевать. До этого он назвал «полной дурью» заявления о планах Москвы и Минска напасть на западные государства.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Александр Лукашенко Белоруссия война
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в России
Общество
Лукашенко ответил на вечный запрет посещать Эстонию словами «выживу ли»
Политика
Лукашенко пригрозил «отрывать головы» за нехватку механизаторов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 93,34 (+1,55) Инвестиции, 24 июл, 22:54 Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 78,86 (+0,41) Инвестиции, 24 июл, 22:54
Движение по Крымскому мосту перекрыли Политика, 01:05
Starlink объяснил массовое отключение терминалов Политика, 00:54
Трамп поспорил на камеру с председателем ФРС Политика, 00:47
Сальдо сообщил об ударе по штабу ВСУ в Херсоне Политика, 00:20
Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для ПВО на $172 млн Политика, 00:13
Почти половина банков из топ-100 ухудшила финансовые результатыПодписка на РБК, 00:00
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне Политика, 24 июл, 23:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Легенда рестлинга и Голливуда: жизнь Халка Хогана Общество, 24 июл, 23:30 
Франция решила официально признать Палестину Политика, 24 июл, 23:25
Зеленский после массовых протестов отказался от предложенной им реформы Политика, 24 июл, 23:07
Суд арестовал троих полицейских по делу о получении взяток от Baza Общество, 24 июл, 22:56
На всей линии фронта на Украине перестали работать терминалы Starlink Политика, 24 июл, 22:49
В Греции россиянина приговорили к 118 годам колонии Общество, 24 июл, 22:25
Канадских хоккеистов оправдали по делу о сексуальном насилии Спорт, 24 июл, 22:18