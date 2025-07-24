Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране «на всякий случай» готовятся к войне, при этом выразив нежелание вступать в вооруженный конфликт. Видеофрагмент со словами Лукашенко опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Девчонки, готовьтесь. Война начнется — пойдете как минимум [хлеба убирать]», — сказал он журналисткам в ходе рабочей поездки в Смолевичский район Минской области, где лично следил за ходом уборочной кампании.

«Мы надеемся, что не начнется», — ответила одна из них.

«Я тоже надеюсь, но к войне готовимся на всякий случай», — сказал в ответ Лукашенко.

Лукашенко уже говорил , что Белоруссия готова к конфликту. Так, в сентябре 2024 года, он подчеркнул, что Белоруссии необходимо укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне. Незадолго до этого президент Белоруссии выступил с публичным предупреждением, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. <...> Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война», — сказал он.

В апреле 2024 года Лукашенко также заявил, что Белоруссия готовится к войне, при этом подчеркнув, что Минск не хочет воевать. До этого он назвал «полной дурью» заявления о планах Москвы и Минска напасть на западные государства.