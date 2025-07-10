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Политика ,  
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Генштаб Белоруссии заявил о «заблаговременной подготовке» Запада к войне

Генштаб Белоруссии: коллективный Запад заблаговременно готовится к войне
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Хотя угрозы в адрес Минска больше не звучат, западные страны тем не менее увеличивают свои оборонные бюджеты и проводят масштабную милитаризацию, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил и первый замминистра обороны республики Павел Муравейко в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, «коллективный Запад проводит комплекс мероприятий заблаговременной подготовки к войне». Генерал перечислил и другие признаки такой подготовки.

«Масштабное развертывание собственных национальных вооруженных сил, приближение к нашим границам группировок объединенных вооруженных сил НАТО и их наращивание, <...> масштабный рост мероприятий оперативной и боевой подготовки наступательной направленности», — сказал замминистра.

Муравейко отметил, что страны — члены НАТО, которые состоят в альянсе менее 30 лет, стали своеобразным полигоном для испытания новых видов вооружений и новых организационно-штатных структур.

«По большому счету это один из вариантов развития альянса в целом. То есть укрепляй свои границы, готовь там какую-то буферную зону, а центр и ядро альянса расположен в Германии, Франции, других странах НАТО», — пояснил начальник белорусского Генштаба.

В ЕС нашли способ увеличить расходы на оборону
Политика
Фото:Fabian Bimmer / Getty Images

В феврале 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что готова задействовать «всю гибкость бюджетных правил» ради увеличения военных расходов. Позднее Reuters сообщил о намерении Евросоюза расширить понятие оборонных инвестиций, чтобы нарастить военные расходы. Было предложено «с учетом вызовов безопасности» понимать под такими расходами не только закупку военной техники, но и «поддержку заводов по производству оружия и боеприпасов с целью развития оборонного потенциала».

В июне страны НАТО договорились повысить к 2035 году свои военные расходы до 5% от национального ВВП: 3,5% напрямую и 1,5% косвенно — за счет кибербезопасности и модернизации дорог.

На фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена «готовиться к худшему».

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Денис Малышев
Белоруссия НАТО оборонные расходы Урсула фон дер Ляйен
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Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
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