Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Польшу, в наращивании войск на границе. Он вновь назвал обстановку напряженной и призвал готовиться к войне. «И дай бог, чтобы этой войны не было», — добавил президент

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Белоруссии необходимо и далее укреплять свою обороноспособность и готовиться к возможной войне, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне, передает БелТА.

«Старая формула: хочешь мира — готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать… Все это уже сказано. Это слушают, но делают свое дело наши противники, наши соперники. Те, кто готовится против нас, будем прямо говорить, воевать. Поэтому нам надо готовиться к войне. И дай бог, чтобы этой войны не было», — сказал глава государства.

Вместе с тем он отметил, что пока белорусские власти не наблюдают «тенденций к развязыванию против нас войны», хотя обстановка и остается напряженной.

Также Лукашенко рассказал, что на фоне конфликтов на Украине и в других частях мира Белоруссия за последние годы уже четырежды реформировала армию.

Белорусский президент неоднократно обвинял соседние страны, в частности Польшу, в наращивании войск на границе и призывал готовиться к возможному конфликту. В феврале этого года он назвал небезосновательными опасения о возможной третьей мировой войне и призвал готовиться к ней «ментально и стратегически». «Вступление в НАТО Финляндии, а вот-вот и Швеции — это очередной этап экспансии на восток. Будут втягивать в альянс Боснию и Герцеговину, Молдову, Грузию, Сербию. И все это будет по сценарию Украины», — считает президент Белоруссии.

На прошлой неделе Лукашенко выступил с публичным предупреждением, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников. <...> Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война», — сказал он. До этого в сентябре он говорил, что без советского ядерного щита «нас бы уже не было».