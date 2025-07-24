Матвиенко заявила об отсутствии «предмета» встречи Путина и Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна для финализации переговорного процесса, пока предмета для переговоров президентов нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

«Вообще нет предмета для встречи (Путина и Зеленского. — РБК). Его просто сегодня не существует. Такая встреча гипотетически с Зеленским или, может быть, народ решит по-другому, другим президентом <...>, возможно, нужна для финализации переговорного процесса, для утверждения мирного соглашения», — пояснила Матвиенко.

Накануне глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что встреча лидеров России и Украины должна завершить конфликт двух стран.

«На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец», — сказал Мединский.

По его словам, встречаться для того, чтобы «с нуля заново все это обсуждать», не имеет смысла.

Подготовка встречи лидеров была приоритетной темой для Киева на третий раунд переговоров с Россией в Стамбуле 23 июля. Такая встреча необходима, чтобы добиться мира на Украине, говорил президент страны Владимир Зеленский.

В Кремле отмечали, что встреча Путина и Зеленского возможна «именно как результат работы» и при достижении определенных договоренностей российской и украинской делегаций.