Матвиенко заявила об отсутствии «предмета» встречи Путина и Зеленского
Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужна для финализации переговорного процесса, пока предмета для переговоров президентов нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«Вообще нет предмета для встречи (Путина и Зеленского. — РБК). Его просто сегодня не существует. Такая встреча гипотетически с Зеленским или, может быть, народ решит по-другому, другим президентом <...>, возможно, нужна для финализации переговорного процесса, для утверждения мирного соглашения», — пояснила Матвиенко.
Накануне глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил, что встреча лидеров России и Украины должна завершить конфликт двух стран.
«На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Понимаете? Как у нас говорят: конец — делу венец», — сказал Мединский.
По его словам, встречаться для того, чтобы «с нуля заново все это обсуждать», не имеет смысла.
Подготовка встречи лидеров была приоритетной темой для Киева на третий раунд переговоров с Россией в Стамбуле 23 июля. Такая встреча необходима, чтобы добиться мира на Украине, говорил президент страны Владимир Зеленский.
В Кремле отмечали, что встреча Путина и Зеленского возможна «именно как результат работы» и при достижении определенных договоренностей российской и украинской делегаций.
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