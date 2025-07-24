Песков заявил, что Украина удерживает мирных россиян как заложников

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Россия работает над возвращением на родину мирных жителей, которые удерживаются на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости». По его словам, удерживаемые россияне фактически являются заложниками.

«Предложения российской стороны (Украине. — РБК) конкретные, конструктивные, необходимые гражданам двух стран: и продолжение обмена, и возвращение гражданских лиц, которые фактически удерживаются как заложники», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной 23 июля.

При этом Песков подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией на этих переговорах, нацелена на предметную работу. По его словам, стоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах, а также предложение России о создании групп для работы в онлайн-режиме.

Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле во дворце Чираган 23 июля. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию конфликта.

Главным итогом переговоров стала новая договоренность об обмене военными. Москва также предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.