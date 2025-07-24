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Военная операция на Украине ,  
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Песков назвал цели создания буферных зон на границе с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные делают все возможное для создания буферных зон на границе с Украиной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что ВСУ уже пытались перенести боевые действия на территорию России.

«Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее», — уточнил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной 23 июля. При этом он подчеркнул, что повестка, предлагаемая Россией на этих переговорах, нацелена на предметную работу.

Песков добавил, что стоит позитивно оценивать обсуждение набора гуманитарных тем на переговорах, а также предложение России о создании групп для работы в онлайн-режиме.

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Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле во дворце Чираган. На них делегации обсудили меморандумы по урегулированию конфликта.

Главным итогом переговоров стала новая договоренность об обмене военными. Москва также предложила Киеву сформировать три группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Что касается буферной зоны, в июне президент Владимир Путин подтвердил начало ее формирования для защиты российских регионов и не исключил, что Россия «заберет Сумы». Газета The Wall Street Journal в конце июня сообщала, что украинская армия несет значительные потери при удержании позиций в Сумской области.

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Полина Минаева
Дмитрий Песков Военная операция на Украине Россия Украина ВС России
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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