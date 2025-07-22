В Греции задержали самого богатого жителя Молдавии Плахотнюка
В Греции задержан бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, сообщает Noi.md со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции..
Ранее в июле администрация президента Молдавии сообщила, что в ближайшее время глава страны Майя Санду собирается лишить Плахотнюка молдавского гражданства. До этого предприниматель был внесен в санкционный список Совета ЕС.
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