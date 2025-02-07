Интерпол объявил Плахотнюка в международный розыск
Молдавского бизнесмена, бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка объявили в международный розыск по линии Интерпола, сообщает молдавский телеканал «Moldova 1» со ссылкой на главу Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Веронику Драгалин.
Эту информацию телеканалу также подтвердил адвокат бизнесмена Лучиан Рогач. Он добавил, что собирается оспаривать это решение, чтобы получить постановление об отмене розыска.
Пресс-служба полиции Молдавии ранее сообщала о новом разыскиваемом лице по линии Интерпола, однако имя человека не называла.
«Комиссия Интерпола по контролю за файлами Интерпола уведомила <...> о принятии запроса на международный розыск бывшего лидера политической партии», — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале. Причины также не указываются.
Плахотнюк занимается бизнесом с начала 1990-х годов. В 1995 году он стал основателем молдавско-американской финансовой группы Angels. Позднее он возглавил нефтекомпанию Petrom Moldova и коммерческий банк Victoriabank. Он считается одним из богатейших бизнесменов в Молдавии.
С 2010 года Плахотнюк состоял в Демократической партии страны, а в декабре 2016 года он стал председателем партии.
После того как в 2016 году правительство Молдавии возглавил кандидат от Демократической партии Павел Филип, в республике начались акции протеста. Демонстранты обвиняли премьера в том, что он находится под контролем Плахотнюка.
Он уехал из Молдавии 14 июня 2019 года, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. Затем он подал в отставку с поста председателя партии.
Плахотнюк находится в розыске в Молдавии и России. Он заочно арестован в России с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Ему предъявлено заочное обвинение, а также его обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере.
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