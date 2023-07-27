Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена за вывод ₽126 млрд из России

Суд в Москве заочно приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам колонии строгого режима с конфискацией по делу о выводе из России более 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Одним из фигурантов этого дела является Плахотнюк

Вячеслав Платон (Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikipedia)

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн руб. и конфискацией имущества, признав его виновным по ч. 1 ст. 210 УК (создание преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщает Генпрокуратура.

Платон находится в международном розыске, потому дело рассматривалось заочно.

По версии обвинения, Платон не позднее июня 2013 года, будучи владельцем АО «КБ «Молдиндконбанк», создал преступное сообщество с другим молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода средств в валюте.

С июня 2013 года по май 2014 года они переводили средства в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских кредитных организаций, руководство которых, по версии обвинения, входило в преступное сообщество, на банковские счета Молдинкомбанка.

«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд руб.», — говорится в сообщении.

О том, что Платон вместе с Плахотнюком и Коркиным занимались выводом средств из России, стало известно в феврале 2019 года. На тот момент Коркин, житель Московского региона, уже был задержан и находился под стражей во время следствия.

По версии следствия, схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A., а также других иностранных организаций. Тогда МВД сообщало о выводе более 37 млрд руб.

В мае 2019 года была арестована сестра Платона Елена. Ее также подозревали в участии в преступном сообществе.