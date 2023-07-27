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Суд заочно приговорил молдавского бизнесмена за вывод ₽126 млрд из России

Суд заочно приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам за вывод из России ₽126 млрд
Суд в Москве заочно приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам колонии строгого режима с конфискацией по делу о выводе из России более 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Одним из фигурантов этого дела является Плахотнюк
Вячеслав Платон
Вячеслав Платон (Фото: Privesc.Eu Moldova / Wikipedia)

Тверской районный суд Москвы заочно приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн руб. и конфискацией имущества, признав его виновным по ч. 1 ст. 210 УК (создание преступного сообщества), пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов), сообщает Генпрокуратура.

Платон находится в международном розыске, потому дело рассматривалось заочно.

По версии обвинения, Платон не позднее июня 2013 года, будучи владельцем АО «КБ «Молдиндконбанк», создал преступное сообщество с другим молдавским бизнесменом Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью незаконного вывода средств в валюте.

С июня 2013 года по май 2014 года они переводили средства в иностранной валюте с корреспондентских счетов российских кредитных организаций, руководство которых, по версии обвинения, входило в преступное сообщество, на банковские счета Молдинкомбанка.

«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд руб.», — говорится в сообщении.

О том, что Платон вместе с Плахотнюком и Коркиным занимались выводом средств из России, стало известно в феврале 2019 года. На тот момент Коркин, житель Московского региона, уже был задержан и находился под стражей во время следствия.

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По версии следствия, схема вывода денег работала в 2013–2014 годах через две кредитные организации — ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк». С их счетов «по надуманным основаниям и подложным документам» средства под предлогом продажи валюты перечислялись на счета нерезидентов ВC Moldindconbank S.A., а также других иностранных организаций. Тогда МВД сообщало о выводе более 37 млрд руб.

В мае 2019 года была арестована сестра Платона Елена. Ее также подозревали в участии в преступном сообществе.

Владимир Плахотнюк — один из богатейших бизнесменов Молдавии, с 2016 по 2019 год возглавлял Демократическую партию страны. После отставки созданного Демпартией правительства на фоне протестов Плахотнюк уехал из страны в США, однако в августе 2020 года был вынужден покинуть и эту страну. Это произошло на фоне введения против него американских санкций. В июле 2021 года ему запретили въезд в США.

В России Плахотнюк заочно арестован с декабря 2017 года по обвинению в покушении на убийство. Следственный департамент МВД предъявил Плахотнюку заочное обвинение в руководстве преступным сообществом и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК). Также Плахотнюка, который долгие годы считался самым влиятельным человеком в Молдавии, обвиняют в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Бизнесмену грозит пожизненное лишение свободы.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Молдавия вывод средств Владимир Плахотнюк Генпрокуратура Тверской суд Москвы
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