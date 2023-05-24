Главу связанного с Плахотнюком наркокартеля приговорили к 21 году колонии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 15:56
На один регион не распространят ограничения для фур из Польши Политика, 18:16
«Спартак» подаст апелляцию на дисквалификацию Соболева Спорт, 18:15
Белгородские села после атаки диверсантов. Видео телеканала РБК Политика, 18:11
Православная церковь Украины решила перейти на новоюлианский календарь Политика, 18:11
Какие шансы дает предпринимателям новая ситуация в экономике Новая экономика, 18:00
РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА в матче со «Спартаком» Спорт, 17:46
Лукашенко рассказал, что история ЕАЭС началась на кухне у Путина Политика, 17:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Сенаторы освободили обманутых дольщиков от НДФЛ на полученное жилье Недвижимость, 17:45
РФС дисквалифицировал футболиста «Спартака» Соболева на четыре матча Спорт, 17:43
Путин заявил, что сторонники однополярности «стреляют себе в ногу» Политика, 17:38
Южная Корея увидела опасность в законе США об инвестициях в чипы Технологии и медиа, 17:37
Костя Цзю оценил шестую подряд победу своего среднего сына Спорт, 17:37
Крупнейший авианосец США прибыл в порт Осло перед отправкой на учения Политика, 17:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:23

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Общество ,  
0 

Главу связанного с Плахотнюком наркокартеля приговорили к 21 году колонии

Главу связанного с Плахотнюком наркокартеля Андрея Торкунова приговорили к 21 году колонии
Мосгорсуд вынес приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминального авторитета Андрея Торкунова отправили на 21 год в колонию строгого режима. В деле говорится о его руководстве наркокартелем
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда

В среду, 24 мая, Московский городской суд вынес приговор криминальному авторитету Андрею Торкунову по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб. Подельники Торкунова получили от семи до 12 лет колонии строгого режима. Об этом РБК сообщили в суде.

Следствие считает, что Торкунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Турок, был главой наркокартеля. Его подозревали в связях с богатейшим бизнесменом Молдавии Владимиром Плахотнюком. В июне 2019 года МВД предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию.

В материалах дела говорилось, что Торкунов отвечал за транспортировку гашиша из Европы в Россию и с 2013 года был так называемым смотрящим за действиями этнических молдавских преступных группировок на территории Московской области.

Следствие также настаивало, что Торкунов назначал «положенцев-надзирателей» в различных регионах России и Молдавии, отвечавших за подпитку общака. В Молдавии он был объявлен в международный розыск.

Помимо наркотиков Торкунов курировал банду Николая Греку. Грабители занимались нападениями на коттеджи в Подмосковье. В апреле 2020 года Московский областной суд приговорил выходцев из Молдавии, которых признали виновными в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК), к заключению в колонии, сроки составили от десяти лет до 21 года. Налетчики по ночам проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся ценности. Среди потерпевших — семьи генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, бывшего сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и владельца ресторана La Marée и свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко Мехди Дусса.

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
криминальный авторитет Мосгорсуд приговор Владимир Плахотнюк наркокартели

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Присяжные признали виновным «главу связанного с Плахотнюком наркокартеля»
Общество
Прокурор попросил 25 лет для главы связанного с Плахотнюком наркокартеля
Общество
Бежавшему в Майами молдавскому олигарху Плахотнюку запретили въезд в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter