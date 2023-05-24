Главу связанного с Плахотнюком наркокартеля приговорили к 21 году колонии

Мосгорсуд вынес приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминального авторитета Андрея Торкунова отправили на 21 год в колонию строгого режима. В деле говорится о его руководстве наркокартелем

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

В среду, 24 мая, Московский городской суд вынес приговор криминальному авторитету Андрею Торкунову по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве. Его приговорили к 21 году колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб. Подельники Торкунова получили от семи до 12 лет колонии строгого режима. Об этом РБК сообщили в суде.

Следствие считает, что Торкунов, известный в криминальных кругах под прозвищем Турок, был главой наркокартеля. Его подозревали в связях с богатейшим бизнесменом Молдавии Владимиром Плахотнюком. В июне 2019 года МВД предъявило Плахотнюку заочное обвинение в организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию.

В материалах дела говорилось, что Торкунов отвечал за транспортировку гашиша из Европы в Россию и с 2013 года был так называемым смотрящим за действиями этнических молдавских преступных группировок на территории Московской области.

Следствие также настаивало, что Торкунов назначал «положенцев-надзирателей» в различных регионах России и Молдавии, отвечавших за подпитку общака. В Молдавии он был объявлен в международный розыск.

Помимо наркотиков Торкунов курировал банду Николая Греку. Грабители занимались нападениями на коттеджи в Подмосковье. В апреле 2020 года Московский областной суд приговорил выходцев из Молдавии, которых признали виновными в бандитизме (ст. 209 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) и вооруженных разбойных нападениях (ст. 162 УК), к заключению в колонии, сроки составили от десяти лет до 21 года. Налетчики по ночам проникали на заранее изученные объекты, связывали их обитателей и забирали все имеющиеся ценности. Среди потерпевших — семьи генерал-майора ФСБ и Героя России Умар-Паши Ханалиева, бывшего сопредседателя движения «Деловая Россия» Андрея Назарова, авторитетного предпринимателя из Солнцево Александра Аверина и владельца ресторана La Marée и свидетеля в деле полковника Дмитрия Захарченко Мехди Дусса.