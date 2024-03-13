Молдавские националисты потребовали лишить Шора и Плахотнюка гражданства

Молдавская национальная партия (PNM) попросила президента лишить гражданства бежавших из страны Илана Шора и Владимира Плахотнюка, обвиняемых в крупном мошенничестве. В аппарате Майи Санду пообещали рассмотреть эту просьбу

Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / TACC) Владимир Плахотнюк (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Молдавии Майя Санду изучит ходатайство о лишении гражданства бывшего лидера ликвидированной партии «Шор» Илана Шора и бывшего лидера Демократической партии страны Владимира Плахотнюка, сообщил в телеграм-канале глава аппарата президента Адриан Бэлуцел.

Он напомнил, что лишение гражданства предусмотрено специальным законом, его могут лишить за «особо серьезные действия, в результате которых причинен существенный вред государству, доказанный судом».

«В то же время оба упомянутых лица, будучи гражданами Молдовы, должны ответить перед законом за преступления, совершенные против государства, и хищение народных денег. Должны ответить в молдавских тюрьмах перед законом», — заявил Бэлуцел.

Просьбу лишить двух политиков гражданства направила Национальная молдавская партия (PNM). «Мы видим, что Россия пытается разрушить нас, как государство, как свободный народ, используя этих двух непонятных персонажей, поэтому мы должны действовать против них решительно», — пояснил ее лидер Драгош Галбур.

Илан Шор — основатель пророссийской партии «Шор», которую суд Молдавии признал незаконной. Он женат на певице Жасмин. В 2023 году его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о хищении около $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Бизнесмен считает решение суда политическим и пообещал обжаловать приговор. По делу также проходит экс-депутат и один из богатейших бизнесменов страны Владимир Плахотнюк, которого обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе $1 млрд из банковской системы страны. Шор бежал из Молдавии в Россию, Плахотнюк также покинул страну.

В прошлом ноябре гражданства лишился лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин. Он собирал помощь для армии России, говорил о создании международного отряда «Днестр», чтобы участвовать в боях на стороне российских войск на Украине и «не дать возможность неофашизму перебраться в Молдову».