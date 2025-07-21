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Война санкций ,  
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Китай пригрозил мерами в ответ на санкции ЕС против своих компаний

Сюжет
Война санкций
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай выразил решительное недовольство в связи с включением китайских предприятий и финансовых учреждений в 18-й пакет санкций ЕС против России, заявил представитель Министерства коммерции КНР, комментируя соответствующее решение Брюсселя, принятое 18 июля. Ответ министра опубликован на сайте Министерства коммерции КНР.

В Пекине отметили, что санкции были введены по «надуманным обвинениям», несмотря на неоднократные протесты со стороны Китая. Подобные действия, подчеркнули в ведомстве, противоречат международному праву, не санкционированы Советом Безопасности ООН и подрывают договоренности между руководством Китая и ЕС.

«Действия европейской стороны противоречат духу консенсуса между лидерами Китая и ЕС и оказывают серьезное негативное влияние на экономические и торговые отношения и финансовое сотрудничество между Китаем и ЕС», — говорится в сообщении.

Китай призвал ЕС немедленно прекратить включение китайских компаний в санкционные списки и пообещал принять «необходимые меры» для защиты законных прав и интересов своих организаций.

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Евросоюз согласовал новый пакет санкций утром 18 июля. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, назвав его «одним из самых жестких», отметила, что благодаря новым ограничительным мерам Евросоюз усилит «давление на российскую военную промышленность и китайские банки». Последние, как заявила Каллас, позволяют обходить санкции, а также блокируют экспорт технологий, которые используют для беспилотников. В рамках 18-го по счету пакета под европейские санкции попали китайские Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в Гонконге), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry.

Всего под санкции попали 14 физических и 41 юридическое лицо. Таким образом, число лиц в санкционном списке ЕС превысит 2500.

В Кремле считают подобные односторонние ограничения незаконными. Несмотря на это, власти заявляют, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций.

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Полина Дуганова
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