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Война санкций ,  
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SCMP узнала об ответе Китая на санкции Евросоюза против двух банков

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Война санкций
Ван И
Ван И (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Министр иностранных дел Китая Ван И предупредил верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас об ответе Пекина за включение китайских банков в санкционный список Евросоюза, сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, Ван И на встрече с Каллас сообщил о возможном ответе Пекина на санкции «три или четыре раза».

В 18-й пакет санкций Евросоюза попали два региональных банка, расположенных недалеко от границы Китая с Россией, — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank.

Китайские дипломаты пытались предотвратить попадание банков в санкционный список, пишет газета. Благодаря переговорам им удалось смягчить условия выхода из-под санкций — Еврокомиссия сообщила послам, что через шесть месяцев пересмотрит список банков под санкциями. Если китайские учреждения докажут, что они прекратили сотрудничать с Россией, их могут исключить из перечня.

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Евросоюз согласовал новый пакет санкций утром 18 июля. По информации Каллас, благодаря новым ограничительным мерам ЕС усилит «давление на российскую военную промышленность и китайские банки, которые позволяют обходить санкции, а также блокирует экспорт технологий, используемых для беспилотников».

Ограничения затронули энергетический сектор России. Так, санкции направлены против газопроводов «Северный поток», а также 105 танкеров так называемого теневого флота, которые Брюссель связывает с поставками российской нефти. Под санкции также попал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

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Полина Минаева
Китай санкции Евросоюз Банки Ван И Кая Каллас
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