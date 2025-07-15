Власти назначили ответственного за работу российского мессенджера Max
Дочерняя компания VK будет отвечать за работу и развитие национального мессенджера Mах. Соответствующее распоряжение подписало правительство.
«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK», — говорится в сообщении.
Mах — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ней доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.
В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей.
Распоряжение утвердили в рамках закона об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих в едином приложении. В конце июня его подписал президент Владимир Путин.
Создание российской цифровой платформы Мах VK анонсировал в марте 2025 года. В начале июля в мессенджере количество пользовательских регистраций превысило 2 млн. Буквально в конце июня компания сообщила о миллионе пользователей.
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