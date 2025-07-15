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Технологии и медиа ,  
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Власти назначили ответственного за работу российского мессенджера Max

«Дочка» VK будет отвечать за работу и развитие национального мессенджера Max
Правительство утвердило соответствующее распоряжение в рамках подписанного Путиным закона о создании в России национального мессенджера. В начале июля количество регистраций в Mах превысило 2 млн
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Дочерняя компания VK будет отвечать за работу и развитие национального мессенджера Mах. Соответствующее распоряжение подписало правительство.

«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK», — говорится в сообщении.

Mах — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ней доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.

В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей.

В национальном мессенджере МАХ стали доступны групповые видеозвонки
Технологии и медиа
Фото:Олег Елков / Shutterstock

Распоряжение утвердили в рамках закона об объединении функционала отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих в едином приложении. В конце июня его подписал президент Владимир Путин.

Создание российской цифровой платформы Мах VK анонсировал в марте 2025 года. В начале июля в мессенджере количество пользовательских регистраций превысило 2 млн. Буквально в конце июня компания сообщила о миллионе пользователей.

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Компании
Полина Харчевникова
мессенджер правительство VK
ВК (VK INC)
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