Власти назначили ответственного за работу российского мессенджера Max

Правительство утвердило соответствующее распоряжение в рамках подписанного Путиным закона о создании в России национального мессенджера. В начале июля количество регистраций в Mах превысило 2 млн

Дочерняя компания VK будет отвечать за работу и развитие национального мессенджера Mах. Соответствующее распоряжение подписало правительство.

«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура холдинга VK», — говорится в сообщении.

Mах — российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На ней доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы.

В платформу также интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов для решения повседневных задач пользователей.