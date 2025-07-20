В Госдуме исключили запрет на использование VPN-сервисов в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Запрещать использование VPN-сервисов в России не планируется, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Дума ТВ». По его словам, VPN-технологии имеют как риски, так и легитимные сферы применения.

«VPN никто запрещать не собирается, потому что, я повторюсь, есть полезный VPN. Это медаль с двумя сторонами, как и многие вещи в нашей жизни», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что многие пользователи применяют VPN для доступа к важным обновлениям программ, драйверам или учебным ресурсам, а не с противоправными целями.

Боярский напомнил, что ранее Госдума одобрила во втором чтении законопроект о штрафах за рекламу VPN-сервисов. По его словам, подобный подход уже применяется к другим легальным, но социально регулируемым товарам.

«Почему VPN мы не запрещаем, а штраф за рекламу появляется? То же самое, как с алкоголем и табаком: табак и алкоголь в гражданском обороте присутствуют, их употребление не запрещено, но реклама алкоголя и табака запрещена», — пояснил он.

Ранее Госдума приняла во втором чтении поправки к законодательству, предусматривающему административную ответственность за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете, включая использование VPN. Согласно поправкам, для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Принятые поправки о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете не затронут широкую аудиторию и направлены на тех, кто уже находится в поле зрения правоохранительных органов, утверждал Боярский.

По его словам, административная ответственность будет предусмотрена для лиц, которые «злонамеренно ищут запрещенный контент, признанный экстремистским по решению суда и включенный в перечень Минюста».

В Кремле отметили, что инициатива вызвала резонанс и требует дополнительных разъяснений по законопроекту.