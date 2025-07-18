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Политика ,  
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Песков напомнил об обязанности WhatsApp следовать российским законам

Песков: WhatsApp должен выполнять законы России для работы в стране
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России) должен выполнять законы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передает корреспондент РБК.

«По популярности это сервис номер один. <...> Конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — сказал предстатель Кремля.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Так Песков прокомментировал слова зампреда IT-комитета Госдумы Антона Горелкина, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, а претендентом на его долю станет национальный мессенджер.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает в стране первое место среди всех интернет-сервисов.

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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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