Песков напомнил об обязанности WhatsApp следовать российским законам

Фото: Дарья Широкова / РБК

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в России) должен выполнять законы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков передает корреспондент РБК.

«По популярности это сервис номер один. <...> Конечно, есть определенные обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться», — сказал предстатель Кремля.

Так Песков прокомментировал слова зампреда IT-комитета Госдумы Антона Горелкина, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, а претендентом на его долю станет национальный мессенджер.

По данным исследовательской компании Mediascope, в апреле месячный охват WhatsApp в России составлял 97,4 млн человек, или 79,2% населения старше 12 лет. По этому показателю мессенджер занимает в стране первое место среди всех интернет-сервисов.