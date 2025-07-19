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Военная операция на Украине ,  
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Над Орловской областью за сутки сбили 15 дронов

Губернатор Клычков: над Орловской областью за сутки сбили 15 дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Над Орловской областью за сутки сбили 15 беспилотников, сообщил губернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.

«К счастью, повреждений и пострадавших нет», — написал он.

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Утром Минобороны заявило, что над регионом за ночь уничтожили два дрона. Всего, как отчиталось ведомство, над девятью регионами России сбили и перехватили 71 беспилотник. Из них 16 — над Московским регионом, в том числе 13, летевших на Москву.

В ночь на 18 июля над Орловской областью было уничтожено 17 беспилотников. По словам губернатора, никто не пострадал, но из-за падения обломков был нанесен ущерб одному частому домовладению.

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Андрей Клычков Орловская область беспилотники
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