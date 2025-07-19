Калужский губернатор сообщил об уничтожении дронов над четырьмя районами
Силы ПВО за ночь сбили десять дронов на территории Думиничского, Перемышльского, Сухиничского и Хвастовичского районов Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.
«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.
Накануне днем в калужском аэропорту были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. В 03:31 в Росавиации сообщили, что они сняты. Ночью рейсы приостанавливал и московский аэропорт Шереметьево.
Всего, как отчиталось Минобороны, за ночь над девятью регионами уничтожили и перехватили 71 дрон. В частности, 16 были сбиты над столичным регионом, из них 13 летели на Москву.
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