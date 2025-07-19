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Военная операция на Украине ,  
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После атаки дронов на Ростовскую область задержали более 50 поездов

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Военная операция на Украине

Более 50 поездов задержаны после атаки дронов на Ростовскую область из-за повреждения контактной сети, сообщила пресс-служба «РЖД» в телеграм-канале.

«В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», — сказано в сообщении.

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Железнодорожники уже обследовали инфраструктуру и начали восстанавливать работу контактной сети, для скорейшего возобновления движения делается все возможное, подчеркнули в РЖД. Для координации работы по ликвидации последствий создан оперативный штаб.

В компании уточнили, что пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, должны быть обеспечены водой. Если поезд задерживается более чем на четыре часа — питанием. Об изменениях в движении поездов пассажиров информируют по СМС.

В связи с задержками пассажирских поездов в Ростовской области для перевозки пассажиров, которые ждут посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, «РЖД» назначили дополнительный поезд № 229.

«Поезд отправится со станции Придача в Москву в 11:21. Он проследует с остановками Грязи — Воронежские, Мичуринск — Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань», — сообщил перевозчик.

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Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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