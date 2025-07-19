За ночь над Россией сбили 71 беспилотник
Над девятью регионами России за ночь сбили и перехватили 71 беспилотник, заявило Минобороны. В частности, 16 были уничтожены над Московским регионом, из них 13 летели на Москву.
Еще 24 сбили над Ростовской областью, 11 — над Брянской, десять — над Калужской, три — над Курской, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой, один — над Краснодарским краем.
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