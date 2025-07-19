Ростовский губернатор рассказал о последствиях массированной атаки

В Ростовской области ночью отбили массированную воздушную атаку беспилотников, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны сбили в Каменске, а таже Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.

«Наибольшие последствия на земле — в Каменске и Каменском районе, где из-за падения обломков, как ранее сообщал, загорелись частные дома и хозпостройки. Благодаря быстрым действиям, огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших», — написал Слюсарь в телеграм-канале. Ландшафтные пожары в микрорайоне Лиховском, а также близ поселков Волченского и Светлого продолжают тушить, добавил он.

В результате атаки получила ранения женщина — сотрудник железной дороги, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На станции Лихой из-за обрыва линии электропередачи оказались обесточенными грузовой и пассажирский поезда. Там организованно реверсивное движение, возникла задержка.

В регионе создан оперативный штаб, специалисты обезвреживают обломки дронов.

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