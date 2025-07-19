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Военная операция на Украине ,  
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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13

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Военная операция на Украине

Число дронов, сбитых на подлете к Москве достигло 13, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение о сбитых дронах мэр опубликовал в 00:20 мск. Тогда он написал, что ПВО уничтожила три БПЛА. Спустя 16 минут, в 00:36 мск, он отчитался о еще одном сбитом аппарате. В 01:12 от него поступило сообщение о ликвидации двух новых беспилотников, спустя почти 20 минут — о четырех.

В период с 01:40 по 01:46 Собянин заявил о трех дронах, сбитых средствами противовоздушной обороны.

Во всех сообщениях мэр указал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Вечером 18 июля Минобороны отчиталось о пяти дронах которые ПВО сбила над Московским регионом за менее чем пять часов — с 18:15 до 23:05 мск. Всего за этот период перехватили 87 беспилотников.

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Полина Дуганова
БПЛА дроны беспилотники Сергей Собянин Москва ПВО атака
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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