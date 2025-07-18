Путин заявил Эрдогану о принципиальном настрое на переговоры по Украине

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Во время разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент России Владимир Путин заявил о принципиальном настрое на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил Кремль.

Российский лидер также поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке. До этого пресс-служба турецкого президента сообщила, что он предложил Стамбул в качестве площадки для третьего раунда переговоров Москвы и Киева.

Кроме украинского вопроса во время переговоров Путин и Эрдоган обменялись мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии. Оба лидера выразили «глубокую обеспокоенность» происходящим в стране и заявили о важности стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества.

В июле 2025 года в Сирии произошло резкое обострение конфликта, особенно на юге страны. 13 июля в провинции Эс-Сувейда начались вооруженные столкновения между друзскими ополчениями, бедуинскими племенами и сирийскими правительственными войсками.

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