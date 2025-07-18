 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Обострение между Москвой и Баку ,  
0 

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили задержанных россиян

Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Баку,&nbsp;Азербайджан
Баку, Азербайджан (Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press)

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили каждого из задержанных в Баку граждан России, в том числе сотрудников издания Sputnik, сообщил «РИА Новости» представитель аппарата.

Там указали, что посетили россиян «в рамках деятельности национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики». С россиянами уполномоченный встречался в индивидуальном порядке. У них проверили условия содержания и узнали, как с ними обращаются.

Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
Политика
Мутвалы Шыхлински, обвиняемый в насилии в отношении представителя власти, во время избрания ему меры пресечения в Ленинском районном суде Екатеринбурга, 16 июля 2025 года

В конце июня отношения России и Азербайджана обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали уроженцев республики. Российский Следственный комитет назвал их фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.

После этого Баку начал собственные расследования против россиян. В частности, силовики провели рейд в редакции Sputnik, позже суд арестовал двух журналистов.

Помимо этого под стражу отправили еще восемь россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На кадрах из суда было видно, что у мужчин на лицах кровоподтеки и синяки. В числе задержанных оказались IT-разработчики; их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными.

Издание Minval 16 июля сообщило, что с арестованными в Баку россиянами встретились их матери. По данным Minval, организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Азербайджан Россия Sputnik омбудсмен
Материалы по теме
Азербайджанского бойца ММА Рзаева лишили гражданства России
Спорт
Суд отправил в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
Политика
МВД начало проверку после заезда с флагами Азербайджана по Саратову
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 20:20
В России вступили в силу новые штрафы ГИБДД Общество, 20:48
На учебном полигоне в Лос-Анджелесе из-за взрыва погибли три человека Общество, 20:44
FT узнала об ужесточении требований Трампа в переговорах с Евросоюзом Политика, 20:39
Аэропорт Мурманска приостановил полеты Политика, 20:38
Третья ракетка России сенсационно проиграла в 1/4 финала в Гамбурге Спорт, 20:37
Bild сочла критику Мерцем Евросоюза направленной против фон дер Ляйен Политика, 20:19
В Зале славы выставили свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки Спорт, 20:08
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Минздраве сообщили об увольнении 21% медсестер в первый год работы Общество, 20:07
NYT узнала о возможном ударе по фермерам США из-за пошлин против России Политика, 20:00
Лукашенко заявил, что с картофелем в Белоруссии нельзя шутить Общество, 19:50
Минэкономразвития назвало, при каком условии инфляция может быть ниже 7% Экономика, 19:47
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие переговорам в Стамбуле Политика, 19:37
Михаил Задорнов дал совет россиянам, куда вложить деньги прямо сейчас Инвестиции, 19:36
МВД объявило в розыск рэпера Face Политика, 19:35