Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили задержанных россиян

Баку, Азербайджан (Фото: Cao Yang / XinHua / Global Look Press)

Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили каждого из задержанных в Баку граждан России, в том числе сотрудников издания Sputnik, сообщил «РИА Новости» представитель аппарата.

Там указали, что посетили россиян «в рамках деятельности национального превентивного механизма уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики». С россиянами уполномоченный встречался в индивидуальном порядке. У них проверили условия содержания и узнали, как с ними обращаются.

В конце июня отношения России и Азербайджана обострились после того, как в конце июня в Екатеринбурге задержали уроженцев республики. Российский Следственный комитет назвал их фигурантами дел об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.

После этого Баку начал собственные расследования против россиян. В частности, силовики провели рейд в редакции Sputnik, позже суд арестовал двух журналистов.

Помимо этого под стражу отправили еще восемь россиян, которых обвинили в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. На кадрах из суда было видно, что у мужчин на лицах кровоподтеки и синяки. В числе задержанных оказались IT-разработчики; их родственники и знакомые назвали обвинения абсурдными.

Издание Minval 16 июля сообщило, что с арестованными в Баку россиянами встретились их матери. По данным Minval, организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.