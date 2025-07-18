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Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале

Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински
Мутвалы Шыхлински, обвиняемый в насилии в отношении представителя власти, во время избрания ему меры пресечения в Ленинском районном суде Екатеринбурга, 16 июля 2025 года
Мутвалы Шыхлински, обвиняемый в насилии в отношении представителя власти, во время избрания ему меры пресечения в Ленинском районном суде Екатеринбурга, 16 июля 2025 года (Фото: Ирина Семенова / РИА Новости)

Защита Мутвалы Шыхлински, сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински, обжаловала его арест, сообщил РБК адвокат задержанного Павел Коробов.

По его словам, решение суда первой инстанции не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса, так как основано исключительно на тяжести предъявленного обвинения. Также адвокат отметил, что следствие не представило ни одного доказательства, что Шыхлински может скрыться, уничтожить доказательства или иным образом повлиять на ход дела.

«По нашему мнению, данные нарушения являются существенными и влекут отмену судебного акта», — сказал Коробов.

Суд отправил в СИЗО сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге
Политика
Мутвалы Шыхлински, обвиняемый в насилии в отношении представителя власти, во время избрания ему меры пресечения в Ленинском районном суде Екатеринбурга, 16 июля 2025 года

«В Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня поступила апелляционная жалоба от адвоката Мутвалы Шыхлински», — подтвердили РБК в пресс-службе Свердловского областного суда.

Шыхлински задержали 15 июля 2025 года. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 Уголовного кодекса) и отправили в СИЗО до 14 сентября. Заседание прошло в закрытом режиме.

Поводом для возбуждения дела стал инцидент, произошедший в начале июля у торгового центра Baku Plaza в Екатеринбурге. Тогда сотрудники правоохранительных органов пытались задержать отца обвиняемого — Шахина Шыхлински, руководителя азербайджанской диаспоры в регионе. В момент операции он находился в автомобиле Mercedes Gelandewagen, за рулем которого находился его сын Мутвалы.

По версии следствия, при попытке покинуть место задержания водитель задел одного из сотрудников ФСБ открытой дверью автомобиля. Позже Шахина Шыхлински отпустили после допроса — он проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах.

Защита обжаловала арест сына главы азербайджанской диаспоры на Урале
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Мутвалы Шыхлински имеет статус адвоката. В соответствии с законодательством уголовное преследование в отношении него возможно только с санкции руководителя местного Следственного комитета и согласия надзирающего прокурора.

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Екатеринбург задержание обжалование обжалование ареста диаспора новости
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