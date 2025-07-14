Глава РФПИ Дмитриев заявил о продолжении диалога с США перед «сюрпризом» Трампа

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США перед «сюрпризом» Трампа

Конструктивный диалог России и США продолжится, так как он «эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», сказал глава РФПИ. Трамп ранее пообещал «устроить маленький сюрприз» России и анонсировал «важное заявление»

Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Конструктивный диалог между Россией и США продолжится, несмотря на попытки его сорвать, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», — написал Дмитриев в телеграм-канале.

Он назвал равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество основами глобальной безопасности и устойчивого мира.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля выступит с «важным заявлением» по поводу России. Трамп также сказал, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине и пообещал «устроить маленький сюрприз». «Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — считает американский лидер.

Сенатор Линдси Грэм анонсировал «очень агрессивное» выступление Трампа. По данным Axios, речь пойдет о передаче украинской армии наступательного оружия. Источники издания не исключили, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет. The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому направить Украине «столько оружия, сколько сможет».

В Кремле заявили, что «тщательно фиксируют все нюансы» в словах американского президента. «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — сказали там.