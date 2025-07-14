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Переговоры России и США ,  
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Дмитриев заявил о продолжении диалога с США перед «сюрпризом» Трампа

Глава РФПИ Дмитриев заявил о продолжении диалога с США перед «сюрпризом» Трампа
Сюжет
Переговоры России и США
Конструктивный диалог России и США продолжится, так как он «эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», сказал глава РФПИ. Трамп ранее пообещал «устроить маленький сюрприз» России и анонсировал «важное заявление»
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Конструктивный диалог между Россией и США продолжится, несмотря на попытки его сорвать, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», — написал Дмитриев в телеграм-канале.

Он назвал равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество основами глобальной безопасности и устойчивого мира.

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля выступит с «важным заявлением» по поводу России. Трамп также сказал, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине и пообещал «устроить маленький сюрприз». «Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — считает американский лидер.

Сенатор Линдси Грэм анонсировал «очень агрессивное» выступление Трампа. По данным Axios, речь пойдет о передаче украинской армии наступательного оружия. Источники издания не исключили, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет. The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому направить Украине «столько оружия, сколько сможет».

В Кремле заявили, что «тщательно фиксируют все нюансы» в словах американского президента. «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — сказали там.

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Елена Чернышова
Кирилл Дмитриев Дональд Трамп переговоры Россия США
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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