Дмитриев заявил о продолжении диалога с США перед «сюрпризом» Трампа
Конструктивный диалог между Россией и США продолжится, несмотря на попытки его сорвать, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления», — написал Дмитриев в телеграм-канале.
Он назвал равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество основами глобальной безопасности и устойчивого мира.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что 14 июля выступит с «важным заявлением» по поводу России. Трамп также сказал, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине и пообещал «устроить маленький сюрприз». «Он [Путин] все время очень мил с нами, но, как оказалось, это бессмысленно», — считает американский лидер.
Сенатор Линдси Грэм анонсировал «очень агрессивное» выступление Трампа. По данным Axios, речь пойдет о передаче украинской армии наступательного оружия. Источники издания не исключили, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет. The Wall Street Journal писала, что глава Белого дома пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому направить Украине «столько оружия, сколько сможет».
В Кремле заявили, что «тщательно фиксируют все нюансы» в словах американского президента. «Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп», — сказали там.
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