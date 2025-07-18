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Война санкций ,  
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Лондон расширил антироссийский санкционный список на 23 позиции

Великобритания расширила список санкций против России на 23 позиции
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Война санкций
Евгений&nbsp;Грабчак
Евгений Грабчак (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Британия расширила санкционный список против России на 23 позиции, Лондон ввел ограничения против 22 лиц и одной организации. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Ограничения были введены, в частности, против замминистра энергетики Евгения Грабчака, который отвечал за развитие электроэнергетических проектов в Крыму, и премьера Крыма Юрия Гоцанюка. Санкции против первого правительство Британии обосновывает «подрывом территориальной целостности Украины», против второго — «реализацией российских федеральных программ, способствовавших интеграции Крыма в состав России».

Также санкции коснулись информационного агентства «Африканская инициатива». Санкции Лондон обосновал тем, что «Африканская инициатива» «участвует и участвовала в дестабилизации ситуации на Украине». Кроме самой организации ограничения были введены против главного редактора Артема Куреева, его заместителя Анны Замараевой, а также главы представительства агентства в Буркина-Фасо Виктора Луковенко.

В британском посольстве заявили, что Лондон вводит санкции против трех подразделений Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России и 18 офицеров военной разведки, ответственных за «дестабилизацию ситуации».

«Мы видим, что они пытаются делать втайне, и мы этого не потерпим. Именно поэтому мы принимаем решительные меры с санкциями против российских шпионов», — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Он назвал «Африканскую инициативу» «фабрикой троллей» в социальных сетях, которая использует российских офицеров разведки для проведения информационных операций в Западной Африке.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Великобритания санкции Лондон Россия
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