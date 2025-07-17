Актер Раков подтвердил причину смерти режиссера Юрия Кары

Юрий Кара (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Причиной смерти заслуженного деятеля искусств России, режиссера и сценариста Юрия Кары стал обширный инфаркт, сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России Виктора Ракова, игравшего у Кары в картине «Мастер и Маргарита». Юрий Кара умер 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет.

«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт», — сказал агентству актер.

РБК обратился за комментарием к Виктору Ракову.

О том, что режиссер скончался из-за инфаркта, написал ранее «Московский комсомолец». До этого Кара уже перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.

В Союзе кинематографистов сообщили, что его похороны состоятся, предположительно, 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве.

Среди снятых Карой фильмов — «Мастер и Маргарита» (1994 год), «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Гамлет. XXI век» и «Главный».