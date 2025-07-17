Актер Раков подтвердил причину смерти режиссера Юрия Кары
Причиной смерти заслуженного деятеля искусств России, режиссера и сценариста Юрия Кары стал обширный инфаркт, сообщает ТАСС со ссылкой на народного артиста России Виктора Ракова, игравшего у Кары в картине «Мастер и Маргарита». Юрий Кара умер 16 июля в Ялте в возрасте 70 лет.
«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте, и у него случился обширный инфаркт», — сказал агентству актер.
РБК обратился за комментарием к Виктору Ракову.
О том, что режиссер скончался из-за инфаркта, написал ранее «Московский комсомолец». До этого Кара уже перенес два инфаркта: первый — в 2024 году, а второй — в феврале.
В Союзе кинематографистов сообщили, что его похороны состоятся, предположительно, 22 июля на Троекуровском кладбище в Москве.
Среди снятых Карой фильмов — «Мастер и Маргарита» (1994 год), «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Гамлет. XXI век» и «Главный».
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