Стала известна причина смерти режиссера Юрия Кары

Юрий Кара (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Ялте в возрасте 70 лет скончался от инфаркта режиссер Юрий Кара, поставивший первую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1994 год). Об этом пишет «Московский комсомолец».

В Союзе кинематографистов «Интерфаксу» уточнили, что режиссер умер накануне, 16 июля.

Дата похорон и прощания пока не названа.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов».

Помимо «Мастера и Маргариты» он также снял картины «Завтра была война» (1987 год), «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989 год) и «Я — кукла» (2001 год).