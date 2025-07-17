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Стала известна причина смерти режиссера Юрия Кары

Режиссер Юрий Кара умер из-за инфаркта
Юрий Кара
Юрий Кара (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В Ялте в возрасте 70 лет скончался от инфаркта режиссер Юрий Кара, поставивший первую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1994 год). Об этом пишет «Московский комсомолец».

В Союзе кинематографистов «Интерфаксу» уточнили, что режиссер умер накануне, 16 июля.

Дата похорон и прощания пока не названа.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов».

Помимо «Мастера и Маргариты» он также снял картины «Завтра была война» (1987 год), «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989 год) и «Я — кукла» (2001 год).

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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