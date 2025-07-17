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Режиссер Волков назвал фильм Кары лучшей экранизацией романа Булгакова

Юрий Кара
Юрий Кара (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Режиссер Юрий Кара был очень спокойным и сдержанным человеком, поделился с РБК своими воспоминания кинорежиссер и продюсер Виктор Волков.

«Мы были коллегами. Работали на одной студии. И, в общем-то, это было взаимное уважение. То, что я его уважал, это однозначно. И такое же уважение я чувствовал от него», — сказал он.

Особенно Волков выделил ситуацию с фильмом «Мастер и Маргарита». Он отметил, что считает эту работу лучшей экранизацией романа и был поражен стойкостью, с которой Кара перенес многолетнюю задержку выхода фильма. Волков добавил, что гордился тем, как режиссер смог пережить эту тяжелую ситуацию.

«Человек он был очень сдержанный, очень скромный, я имею в виду во взаимоотношениях с людьми. И, кроме уважения, это, конечно, ничего не могло вызвать. Вот у него точно, у него самые-самые теплые и хорошие воспоминания. Считаю, что мне повезло, что я общался с таким человеком», — заключил он.

Умер режиссер Юрий Кара
Общество
Юрий Кара

Кара умер в Ялте в возрасте 70 лет от инфаркта.

Режиссер получил известность, в частности, благодаря фильму «Мастер и Маргарита» (1994 год), также он снял «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла».

Картину «Мастер и Маргарита» сняли в 1993 году, но до 2011-го она не выходила в прокат. Задержка была вызвана разногласиями между режиссером и продюсерами, судебными разбирательства из-за авторских прав, а также претензиями наследников автора романа. В итоге по требованию продюсеров фильм сократили с 3 часов 27 минут до 2 часов, для этого Каре пришлось сократить некоторые сюжетные линии.

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Анастасия Серова Анастасия Серова, Александра Озерова
Юрий Кара воспоминания режиссер некролог
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