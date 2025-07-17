Виктор Раков назвал Юрия Кару «профессионалом высокого уровня»
Умерший режиссер Юрий Кара был «профессионалом высокого уровня». Об этом РБК рассказал актер Виктор Раков.
«Какой-то год — вроде и не високосный, но удар за ударом: Митта, Юра Мороз, теперь еще и Кара. Очень жаль», — сказал он.
«Юра был профессионалом высокого уровня, очень добрым человеком, очень душевным. Я дважды снимался у него и вспоминаю эти съемки с большой любовью. Спасибо Юре, что он был в моей жизни», — поделился с РБК Виктор Раков.
Виктор Раков сыграл роль Мастера в «Мастере и Маргарите», который снимал Юрий Кара. Также он сыграл роль Василия Васильевича Плавникова в сериале «Звезда Эпохи».
Юрий Кара умер 16 июля. У него произошел инфаркт. В этот момент режиссер был в Ялте.
Среди снятых Карой фильмов — «Мастер и Маргарита» (1994 год), «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Гамлет. XXI век» и «Главный».
Дату похорон и прощания пока не называли.
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