Режиссеру было 70 лет. Он умер из-за инфаркта в Ялте.

Юрий Кара (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Умер режиссер Юрий Кара. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Ему было 70 лет. Он умер в Ялте, пишет издание.

Причиной смерти стал инфаркт. Режиссер умер накануне, 16 июля, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов.

Кара снял, в частности, фильм «Мастер и Маргарита» (1994 год), фильм «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла».

Дата похорон и прощания еще не определена.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов». Во время учебы в институте руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году поступил во ВГИК на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой.

Первым его фильмом стала дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году снял картину «Воры в законе».

Участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша». Последними работами Юрия Кары стали «Гамлет. XXI век» и «Главный».