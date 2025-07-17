 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер режиссер Юрий Кара

Режиссеру было 70 лет. Он умер из-за инфаркта в Ялте.
Юрий Кара
Юрий Кара (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Умер режиссер Юрий Кара. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Ему было 70 лет. Он умер в Ялте, пишет издание.

Причиной смерти стал инфаркт. Режиссер умер накануне, 16 июля, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов.

Кара снял, в частности, фильм «Мастер и Маргарита» (1994 год), фильм «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла».

Дата похорон и прощания еще не определена.

Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке (тогда — Сталино). Учился в школе в Донецке, потом поступил в Московский институт стали и сплавов, окончил его по специальности «физика металлов». Во время учебы в институте руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1982 году поступил во ВГИК на курс к Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой.

Первым его фильмом стала дипломная работа по повести Бориса Васильева «Завтра была война». В 1988 году снял картину «Воры в законе».

Участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша». Последними работами Юрия Кары стали «Гамлет. XXI век» и «Главный».

Читайте РБК в Telegram.

Теги
режиссер смерть Юрий Кара
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июля
EUR ЦБ: 90,56 (-0,59) Инвестиции, 16 июл, 20:34 Курс доллара на 17 июля
USD ЦБ: 77,96 (0) Инвестиции, 16 июл, 20:34
Минобороны сообщило об ударах по фабрикам дронов и комплексам ПВО Украины Политика, 14:09
Эксперты отметили ценовой парадокс стрит-ретейла в Москве Недвижимость, 14:09
Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете Политика, 14:08
Свириденко предложила кандидатов в новый кабмин Украины Политика, 14:04
Госдума приняла поправку о штрафе за поиск экстремистских материалов Политика, 14:04
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 14:03
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за превышение средней скорости Авто, 14:01
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
АТОР опровергла запрет россиянам купаться в Египте под угрозой расстрела Общество, 13:59
В Союзе кинематографистов назвали дату смерти режиссера Юрия Кары Общество, 13:49
Bloomberg: три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью Финансы, 13:45
«Завтра была война», «Гамлет. XXI век» и другие работы Юрия Кары. Видео Общество, 13:40
В Союзе кинематографистов назвали дату и место похорон Юрия Кары Общество, 13:40
Жителей новых регионов России не будут лишать гражданства за преступления Политика, 13:37