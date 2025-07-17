«Завтра была война», «Гамлет. XXI век» и другие работы Юрия Кары. Видео

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17 июля стало известно о смерти режиссера Юрия Кары — создателя фильмов «Мастер и Маргарита» (1994 год), «Завтра была война», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла».

Причиной смерти стал инфаркт. Режиссер умер накануне, 16 июля, сообщили «Интерфаксу» в Союзе кинематографистов. Дата похорон и прощания еще не определена.

Кара участвовал в качестве режиссера в выпусках «Ералаша». Последними работами Юрия Кары стали «Гамлет. XXI век» и «Главный».