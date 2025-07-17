В НАТО заявили о подготовке к одновременным конфликтам с Россией и Китаем
НАТО может одновременно вступить в конфликт и с Россией, и с Китаем в ближайшие два года, допустил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает издание The Guardian.
По его словам, альянс должен готовиться к ситуации, при которой Пекин может обратиться к Москве за поддержкой в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.
«Те из вас, кто слушает нашего замечательного генерального секретаря [НАТО] Марка Рютте, знают о его предупреждении, что, скорее всего, прежде чем [китайский лидер] Си Цзиньпин решится пересечь Тайваньский пролив, он позвонит своему другу Путину и попросит о помощи», — сказал Гринкевич.
«Для меня это значит, что оба события могут произойти одновременно», — продолжил он и добавил, что в это время альянсу потребуются в максимальных количествах все имеющиеся боеприпасы и вооружения.
Как отметил Гринкевич, Китай, вероятно, будет готов к военному шагу к 2027 году. Он добавил, что сценарий, при котором Пекин обратится за помощью к Кремлю, создаст для НАТО необходимость реагировать сразу на два кризиса — в Европе и Тихоокеанском регионе.
Говоря о ситуации в Европе, Гринкевич заявил, что даже при достижении мирного соглашения по Украине «Россия, несомненно, останется постоянной угрозой». Он подчеркнул, что российский потенциал после урегулирования конфликта с Киевом восстановится и об этом нужно думать «с военной точки зрения».
В июле Рютте заявил, что если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину.
В марте Тайвань определил 2027 год как дату потенциального вторжения Китая. Такие же сроки называли и в США.
При этом в «Стратегическом национальном обзоре» Франции говорится, что масштабный военный конфликт в Европе может начаться к 2030 году. Он, как следует из материала, будет связан, в частности, с российско-украинским конфликтом.
Читайте РБК в Telegram.
В Британии подростков заподозрили в сотрудничестве с преступными группами в интересах России и Ирана
В США уволили федерального прокурора по делам Эпштейна и Дидди
Тревога на Аляске из-за приближения цунами после сильного землетрясения. Видео
WSJ узнала о действиях капитана разбившегося в Индии Dreamliner, напугавших второго пилота
Около 50 человек погибли при пожаре в новом ТЦ в Ираке
В Воронеже задержали россиянина, передававшего сведения о ПВО украинской разведке
В Британии родились восемь детей с ДНК трех человек
Трамп договорился об изменении рецептуры Coca-Cola для рынка США
Шрёдер намерен дать показания по «Северному потоку — 2»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов