Рютте описал звонок Си Цзиньпина Путину в случае нападения на Тайвань

Если китайский лидер решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России, считает генсек НАТО. Путин утверждал, что дружба между Москвой и Пекином «не направлена против кого бы то ни было»

Марк Рютте (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом он сказал в интервью The New York Times.

«Осознание этого растет, и давайте не будем наивными на этот счет: если Си Цзиньпин нападет на Тайвань, он сначала позвонит <...> Владимиру Владимировичу Путину в Москву и скажет ему: «Эй, я собираюсь это сделать, и мне нужно, чтобы ты отвлек их в Европе, напав на территорию НАТО», — уверен Рютте. Чтобы этого не произошло, альянс должен быть сильным, а также тесно сотрудничать с Индо-Тихоокеанским регионом, добавил он.

В декабре прошлого года Путин заявлял, что считает Си Цзиньпина своим другом и что Россия и Китай «очень часто, практически всегда» координируют свои действия на международной арене. «Это очень серьезный элемент международной жизни. Мы и дальше будем это делать», — говорил он. На пленарном заседании ПМЭФ-2025 в июне президент утверждал, что Россия и Китай «никому не создают сложности». Он согласился со словами заместителя премьера Госсовета КНР о том, что дружба и отношения между Москвой и Пекином «не направлены против кого бы то ни было». «Это правда, это так и есть. Мы просто оформляем то, что в мире происходит естественным путем. Это все равно будет происходить», — говорил Путин. Он подчеркивал, что Россия «дружит» с теми, кто «хочет идти вперед, принимает этот вызов и готов к этому». Президент также заявлял, что Россия и Китай не формируют новый миропорядок, который, как «восход солнца», «возникает естественным образом», а только его оформляют. Рассуждения о возможности нападения России на НАТО Путин называл «чушью» и «бредом собачьим». «Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — говорил он. У России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать с натовскими странами, утверждал Путин.

Генсек НАТО в интервью не согласился с замечанием, что президент США Дональд Трамп «не любит ввязываться в иностранные дела» и придерживается «транзакционного подхода»: делает что-то, если это выгодно ему или США.

По словам Рютте, Трамп «сформировал прекрасную команду по внешней политике», включая госсекретаря Марко Рубио, главу Пентагона Пита Хегсета и постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера.

«И существует общее согласие в том, что когда речь идет об обороне территории НАТО, США являются ее неотъемлемой частью. Это означает, что речь идет не только о защите Европы», — пояснил он, подчеркнув, что «США не будут в безопасности, если не будут в безопасности Атлантика, Европа и Арктика».

В марте Тайвань определил 2027 год как дату потенциального вторжения Китая. Такие же сроки называли и в США.

В мае Financial Times со ссылкой на источники в Минобороны Тайваня писала, что китайские войска приведены в состояние, когда «могут в любой момент перейти от мирных операций к военным». Китай готовит десант и авиацию, а также развернул реактивные системы залпового огня (РСЗО), способные поразить любую точку острова, что дает возможность «перейти к блокаде за несколько часов».