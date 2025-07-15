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Военная операция на Украине ,  
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Во Франции заявили о риске «открытой войны» в сердце Европы к 2030 году

Сюжет
Военная операция на Украине
Во Франции спрогнозировали начало «открытой войны» в сердце Европы к 2030 году. Ранее Макрон объявил, что оборонный бюджет «удвоится к 2027 году» по сравнению с 2017 годом
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Европе к 2030 году может начаться масштабный военный конфликт, в частности, связанный с российско-украинским конфликтом, говорится в «Стратегическом национальном обзоре» Франции.

«В перспективе на ближайшие годы, а также к 2030 году, главной угрозой для Франции и европейцев является риск открытой войны в самом сердце Европы», — говорится в материале.

Франция опубликовала актуальную стратегию национальной безопасности «Национальный стратегический обзор — 2025» (RNS 2025) 14 июля. В документе говорится об активизации «враждебных действий» со стороны России против Европы — речь идет в том числе о «шпионаже», «пролетах над территориями некоторых союзников».

Власти России неоднократно подчеркивали, что страна не представляет угрозы для Европы. Российский президент Владимир Путин называл подобные утверждения чушью и «пугалками для бюргеров».

Макрон анонсировал удвоение оборонного бюджета Франции к 2027 году
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон, выступая перед вооруженными силами, объявил, что оборонный бюджет «удвоится к 2027 году» по сравнению с 2017 годом.

Макрон рассказал, что осенью будет представлена «актуализация» закона о военном программировании на 2024–2030 годы. По его словам, поправки предусматривают выделение дополнительных €3,5 млрд на оборону в 2026 году и еще €3 млрд — годом позже.

Макрон в своем выступлении заявил, что европейцы теперь должны сами обеспечивать свою безопасность, и отметил, что «никогда с 1945 года свобода не подвергалась такой угрозе».

Ранее, в феврале, в Дании заявили, что развитие конфликта России и Европы сейчас маловероятно, но через пять лет возможна крупная война, если НАТО не будет наращивать военный потенциал. В 2025 году страны НАТО договорились увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году и нарастить военный потенциал блока примерно на 30%.

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Франция Европа военный конфликт
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