ВМС США опубликовали план подготовки к войне с Китаем в 2027 году
Военно-морские силы США готовятся к возможности ведения военных действий против Китая к 2027 году, следует из документа, подготовленного начальником военно-морских операций США адмиралом Лизой Франкетти.
Навигационный план (NAVPLAN) направлен на достижение двух стратегических целей: обеспечение готовности к возможной войне с КНР к 2027 году и усиление долгосрочного преимущества ВМС. Проект включает такие цели, как приведение сил в готовность путем устранения задержек в обслуживании флота, наращивание робототехники, создание новых командных центров, восстановление ключевой инфраструктуры, а также обучение и «привлечение большего количества игроков на поле боя».
В своем плане Франкетти обратила внимание на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который еще два года назад призвал модернизировать армию республики до уровня «мирового класса» к 2027 году. Тогда Си заявил, что страна намерена усилить подготовку войск и повысить боевую готовность по всем направлениям. До этого председатель КНР также призывал сосредоточиться на подготовке к войне.
Коротко в документе упоминается и Россия, ВМС которой «несмотря на потери в Черном море, сохраняют боевую мощь на Крайнем Севере и в Атлантике, Средиземноморье, Балтике и северной части Тихого океана». «Раненая и изолированная Россия остается опасной <...>. На поле боя [в ходе украинского конфликта] Москва продемонстрировала оперативную выучку, адаптируясь технологически и тактически к украинским инновациям», — сказано в документе.
Страны Запада неоднократно критиковали политику Китая по отношению к Тайваню и грозили военными мерами в случае вторжения на остров. В концепции Североатлантического альянса, принятой в 2022 году, Китай назвали «системным вызовом». В заявлении от июля 2023 года говорилось, что китайские «амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».
В июне глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро рассказал, что Соединенные Штаты намерены устроить «беспилотный ад» в Тайваньском проливе в случае нападения Китая на Тайвань.
Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией и любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, расценивает как нарушение китайского суверенитета. В октябре 2022 года Си Цзиньпин призвал модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. За месяц до этого в ЦРУ заявили, что лидер Китая поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем к 2027 году.
Тайвань категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов. США, с одной стороны, не признают Тайвань независимым государством, но с другой — выступают против угроз Пекина силой вернуть остров и оказывают ему военную поддержку.
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