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Военная операция на Украине ,  
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В НАТО заявили о подготовке к передаче Киеву дополнительных Patriot

Гринкевич: НАТО ведет подготовку к передаче систем ПВО Patriot Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Зенитный ракетный копмлекс Patriot
Зенитный ракетный копмлекс Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

НАТО ведет подготовку к скорой передаче Украине дополнительных систем ПВО Patriot, заявил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на конференции в Висбадене, сообщает Reuters.

«Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot, — цитирует агентство его слова.

Также он сообщил, что ему дали указание поставить системы как можно скорее.

Трамп сообщил, что ракеты для Patriot уже отправлены на Украину
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Дональд Трамп

16 июля президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot уже отправили на Украину в рамках нового соглашения.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус сообщил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам главы Минобороны, он договорился с американским коллегой Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы, связанные с этой сделкой.

В июле Трамп анонсировал отправку американского оружия Киеву за счет Европы. По словам секретарь НАТО Марка Рютте сначала его будут отправлять в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку платить за поставки будут именно европейцы. Американский лидер объявил о планах передать Европе 17 комплексов Patriot для Украины.

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