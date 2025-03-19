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Политика ,  
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Тайвань назвал дату потенциального китайского вторжения

Bloomberg: Тайвань назвал датой потенциального китайского вторжения 2027 год
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Тайвань в ходе своих ежегодных военных учений обозначил 2027 как год, в котором может произойти вторжение армии Китайской народной республики (КНР), пишет Bloomberg,

Дата была указана в документе, опубликованном 18 марта для информирования тайваньских законодателей о предстоящих учениях. На них будет отрабатываться ответ на возможную атаку китайской армии.

Авторы публикации отметили, что в общедоступных документах, которые содержат планы предыдущих масштабных военных учений за последние 10 лет, не упоминается год, когда могло бы произойти вторжение.

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Обозначение 2027 года как даты потенциальной атаки со стороны КНР может быть способом преодолеть противоречия в парламенте Тайваня, где оппозиционные партии оспаривают некоторые планы военных расходов, заявил директор правозащитной группы Formosa Defense Vision Джек Чен. По его мнению, это может заставить оппозицию в парламенте почувствовать, что увеличение военного бюджета является насущной необходимостью.

В октябре 2024 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал военных «всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежную боевую готовность». В декабре 2024 года Китай объявил о «серьезном недовольстве» США из-за поставок американцами оружия Тайваню.

Вашингтон официально поддерживает принцип «одного Китая», однако американские власти считают статус острова неурегулированным и обещают ему защиту в случае попытки КНР восстановить над ним контроль силовым путем.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая», считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.

Официальный Пекин последовательно придерживается принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань является его неотъемлемой частью. Китайские власти считают «сепаратистами» сторонников независимости острова и допускают силовое решение этой ситуации. Возле острова КНР регулярно проводит военные учения.

Согласно опросу Тайваньского фонда общественного мнения в мае 2024 года, 47% респондентов высказались за независимость острова, 12,4% — за объединение с КНР, 28,5% — за сохранение статус-кво.

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Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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