В Приморье ФСБ пресекла схему по незаконному учету более 1000 мигрантов
В Приморском крае сотрудники УФСБ пресекли деятельность группы лиц, организовавших фиктивную постановку на миграционный учет более 1000 иностранных граждан, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Как сообщили в ведомстве, схема строилась на поддельных договорах аренды и найма жилья, которые использовались для регистрации мигрантов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В начале июля в Москве полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России задержали двоих подозреваемых в организации незаконной миграции.
По данным ведомства, подозреваемые создали криминальную схему по легализации иностранцев на территории России путем предложения помощи приезжим в урегулировании правового статуса.
Подозреваемые изготавливали поддельные бланки уведомлений о прибытии и миграционные карты, а также проставляли в документах оттиски поддельных штампов о пересечении государственной границы России.
Было возбуждено уголовное дело, фигурантов арестовали.
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