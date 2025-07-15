В Думе предложили запретить мигрантам выводить из России больше зарплаты
В Госдуме выступили с инициативой запретить мигрантам переводить за рубеж денежные средства больше официальной заработной платы. С идеей к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратились депутаты из партии «Новые люди», сообщили РБК в пресс-службе фракции.
Запрос направил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев с депутатами Сарданой Авксентьевой и Владимиром Плякиным.
Если перевод за рубеж будет больше установленной суммы, мигрантам нужно будет предоставить декларацию с подтверждением доходов.
В настоящее время закон не предусматривает контроль за объемами средств, переводимых мигрантами.
По мнению авторов инициативы, действующее законодательство, не имея таких механизмов, создает условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за рубеж.
Ранее Авксентьева предложила высылать из России мигрантов, чьи дети не ходят в школу.
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