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Ограничения для мигрантов ,  
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В Москве пресекли криминальную схему по легализации мигрантов

МВД: в Москве задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции
Сюжет
Ограничения для мигрантов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

На востоке Москвы полицейские совместно с коллегами из УФСБ России задержали двоих подозреваемых в организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые создали криминальную схему по легализации иностранцев на территории России — находили приезжих, пытавшихся избежать миграционного контроля, и за деньги предлагали помощь в урегулировании правового статуса.

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Подозреваемые «изготавливали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина и миграционные карты», сообщили в МВД. «Также сообщники проставляли оттиски поддельных штампов о пересечении государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении полиции.

У подозреваемых провели обыски, у них изъяли документы, печати, электронные носители информации и другие предметы. Фигуранты дела заключены под стражу.

В июне на Кубани пресекли незаконную миграцию под покровительством МВД — руководство управления по миграции получало взятки за бездействие с января 2024 года. Всего незаконно к работе привлекли около 40 иностранных граждан.

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